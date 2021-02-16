В рязанском райцентре на улице обнаружили мертвого подростка

15 февраля, в понедельник, в райцентре Милославское местные жители обнаружили тело 16-летнего подростка.
В настоящее время Скопинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела. Устанавливаются обстоятельства и причины гибели.
По неподтвержденной информации, тело найдено неподалеку от дороги.
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