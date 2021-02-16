Вечером 16 февраля Рязань снова встала в 10-балльных пробках

Сервис "Яндекс Пробки". 16 февраля, 18.30.

Вечером 16 февраля на дорогах Рязани снова образовались 10-балльные пробки. Об этом сообщил веб-сервис компании «Яндекс».

В 18.30 образовались автомобильные заторы на Первомайском проспекте (в обе сторон), а также выходящих на него улицах Дзержинского, Вокзальной, Каширина. Встали Московское и Михайловское шоссе в сторону центра. Стоят Касимовское и Муровское шоссе в сторону микрорайона Песочня. Большие затруднения на внешней стороне Южной окружной автодороги.

В микрорайоне Песочня из-за аварии на пересечении улиц Зубковой и Радиозаводской образовался глухой затор в районе обозначенного перекрестка.

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