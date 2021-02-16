С 21 до 14 – уменьшается количество рязанцев, подключенных к аппаратам ИВЛ

По состоянию на 18.00 16 февраля (вторник) в рязанских больницах остаются 430 пациентов с COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Из них состояние 67 человек медики оценивают как удовлетворительное. 320 пациентов пребывают в состоянии средней степени тяжести. Тяжелых больных 43 человека, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, что на начало месяце (1 февраля) тяжелых больных было 55 человек, в том числе 21 на аппаратах ИВЛ.

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