Зал Филармонии уже не устраивает многих приезжих артистов. Фото: Рязанская областная филармония.

В Рязани хотят построить концертный зал большой вместимости. Об этом сообщили чиновники регионального министерства культуры, отвечая на вопрос рязанки Евгении Соколовой на странице губернатора в «ВК».

«Прошу обсудить строительство концертного зала в Рязани. Одна из звезд эстрады заявила, что в нашем городе не хватает большого концертного зала. Для XIX века зал в областной филармонии очень маленький, а в ДС «Олимпийский» ужасная акустика», - написала любительница концертов приезжих звезд.

— Мы понимаем необходимость концертного зала в Рязани большей вместительности, — ответил на следующей день рязанке представитель минкульта. — В настоящее время прорабатываются предложения от инвесторов о создании новой концертной площадки.

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