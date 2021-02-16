Рязанские молодогвардейцы реализуют проект «Добро в действии»

Фото: МГЕР.

15 февраля в рамках Всемирного дня борьбы с детским раком, активисты регионального отделения МГЕР навестили пациентов ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой»

По словам активистки Елены Буркевич, региональное отделение «Молодой Гвардии» на постоянной основе проводит благотворительные мероприятия и акции. — «Мы понимаем, как важно для больных деток внимание, обычное внимание и хотим помочь им, чем возможно», — поделилась она.

Международный день детей, больных раком, отмечается ежегодно, с 2003 года. Около 40 стран мира под патронатом Международного общества детских онкологов, по инициативе Международной конфедерации организаций родителей детей, страдающих от рака (ICCCPO) принимают участие в поддержку «Дня детей, больных раком».