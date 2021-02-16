Власти объяснили, почему из гимназии №5 в Рязани эвакуировали детей

Утром 16 февраля в гимназии №5 сработала система речевого оповещения автоматизированной пожарной сигнализации.

«Произошло ложное срабатывание, - уточнили в администрации Рязани. - Учащихся и работников гимназии оперативно и организованно вывели из здания в верхней одежде. После того, как специалисты пожарной службы осмотрели здание, все эвакуированные вернулись в гимназию».

Ранее в социальных сетях появилось сообщение, что школьников держали на морозе, ничего не объяснив. При этом и домой детей тоже не отпускали.

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