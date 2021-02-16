Следствие ищет очевидцев ДТП с двумя погибшими в Рязани

Фото: УМВД по Рязанской области.

Следственному управлению полиции понадобилась помощь очевидцев ДТП с двумя погибшими в Рязани. Случилось оно рано утром (примерно в 04:55) 5 февраля на 182 километре трассы М-5 «Урал». Тогда столкнулись Volkswagen Polo и MAN.

В результате аварии смертельные травмы получили оба водителя – петербуржец 34 лет и житель Самарской области 54 лет. Пассажира легкового автомобиля, 37-летнюю женщину, госпитализировали.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, просят обращаться по телефону +7(4912)44-46-08 или на улицу Фирсова, дом 12к1 (кабинет 17).