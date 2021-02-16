Жители рязанской деревни растапливают снег, чтобы добыть воду

Башня в Акулове похожа на сооружение в Пизе - но туристы в рязанскую глубинку не едут. Фото: сайт "Свободная пресса".

Жители деревни Акулово Шиловского района Рязанской области записали на YouTube обращение к губернатору Николаю Любимову с просьбой восстановить водоснабжение в их населенном пункте. Об этом сообщает "Свободная пресса".

Автор ролика утверждает, что проблемы с водой начались в минувшем январе, когда водонапорная башня вышла из строя. На место приезжали ремонтники и установили современный нанос. Однако он проработал всего сутки, после чего вода в кранах у местных жителей закончилась. Проблема усугубляется тем, что в деревне нет ни одного колодца. Ближайший источник питьевой воды находится в пяти километрах.

Районные власти на проблему не реагируют. Люди для того, чтобы просто помыться или приготовить еду, вынуждены растапливать снег.

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