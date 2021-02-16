ЕСПЧ присудил рязанцу 67 600 евро за пытки в Октябрьском РОВД. Фото: стоп-кадр с заседания Европейского суда по правам человека.

16 февраля Европейский суд по правам человека вынес постановление по жалобам восьми граждан России на жестокое обращение со стороны правоохранительных органов. Одним из заявителей был рязанец Александр Матюшин, которого пытали в 2005 году во время допроса. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал»*.

Установлено, что в августе 2005 года Александр Матюшин (на тот момент 24 года) пришел в Октябрьский РОВД подать заявление о совершенной у него дома краже. Но милиционеры заподозрили, что сам Матюшин ранее украл мобильный телефон у женщины на улице. Когда парень сказал, что ничего не знает об этой краже, милиционеры стали его избивать.

На следующий день сотрудники милиции приехали к Матюшину на работу и забрали его в РОВД. Там его снова избивали, угрожали и требовали, чтобы он сознался в краже телефона. Матюшин снова ответил, что ничего об этом не знает.

В октябре того же года парня по телефону вызвали в РОВД. Когда он пришел, ему снова предложили признаться в краже. Тогда Матюшин заявил, что на день кражи у него есть алиби. Милиционеры тут же стали избивать его, били по голове, почкам, разбили нос.

В ОКБ пострадавшему от «работы» милиции поставили диагноз «сотрясение головного мозга, ушибы мягких складок». В больнице №11 Матюшину диагностировали «закрытый перелом костей носа без смещения».

Александр Матюшин подал жалобу в прокуратуру Октябрьского района Рязани, но в возбуждении уголовного дела ему отказали. Следователи не нашли в действиях милиции состава преступления.

Несмотря на то, что районный и областной суды признали отказ в возбуждении уголовного дела незаконным, прокуратура снова отказалась «возбуждаться».

Не добившись справедливости в России, Александр Матюшин 7 марта 2007 года обратился с жалобой в ЕСПЧ, который признал, что власти несут ответственность за пытки заявителя и за непроведение эффективного расследования.

В итоге заявителю присудили компенсацию морального вреда в размере 67 600 евро (по курсу Московской биржи на 16 февраля – 6 027 216 рублей).

*Признан властями РФ иностранным агентом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!