Рязанский «Водоканал» искал голубую воду, не выяснив точный адрес дома. Фото: RZN_Life.

12 февраля сотрудники рязанского «Водоканала» проверили сообщения в ряде СМИ, что в одном из домов по улице Песоченской из крана течет и пенится вода голубого цвета.

Но поскольку точный адрес в сообщениях не указан, как не было и заявки на проведение внепланового анализа холодной воды, то «Водоканал» решил рандомно выбрать дом в микрорайоне Дашково-Песочня и проверить там качество водоснабжения.

По данным МУПа, пробы воды взяли в одной из квартир дома №119 по улице Песоченской (такого адреса в Рязани не существует – Ред. На самом деле пробы брали в доме №14).

«Проведенный в химико-бактериологической лаборатории «Водоканала» анализ не выявил превышения гигиенических нормативов по микробиологическим и химическим показателям», - говорится в сообщении МУПа.

Отметим, что дом №14 по улице Песоченской (ЖК «Пятый квартал) построили в 2012 году.

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