На улицах Рязани, где будут вывозить снег, призвали не парковаться

Фото: admrzn.ru
В ночь с 16 на 17 февраля с ряда улиц Рязани будут вывозить снег, сообщает администрация города. Все они находятся в центре:
- улица Горького,
- улица Соборная,
- улица Краснорядская;
- улица Право-Лыбедская (от Ленина до Радищева);
- улица Радищева (от Право-Лыбедской до Бульварного переулка);
- улица Семинарская (от Сенной до Соборной);
- Первомайский проспект.
Чиновники от лица Дирекции благоустройства города обратились к рязанцам с просьбой не оставлять на ночь машины на указанных улицах, чтобы они не мешали проезду спецтехники. Там должны разместить соответствующие информационные таблички.
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