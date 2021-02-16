На улицах Рязани, где будут вывозить снег, призвали не парковаться

Фото: admrzn.ru

В ночь с 16 на 17 февраля с ряда улиц Рязани будут вывозить снег, сообщает администрация города. Все они находятся в центре:

- улица Горького,

- улица Соборная,

- улица Краснорядская;

- улица Право-Лыбедская (от Ленина до Радищева);

- улица Радищева (от Право-Лыбедской до Бульварного переулка);

- улица Семинарская (от Сенной до Соборной);

- Первомайский проспект.

Чиновники от лица Дирекции благоустройства города обратились к рязанцам с просьбой не оставлять на ночь машины на указанных улицах, чтобы они не мешали проезду спецтехники. Там должны разместить соответствующие информационные таблички.

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