Проверка благоустройства Лыбедского бульвара выявила немало нарушений

В 2020 году туи не прижились в сквере на улице Новослободской.

Контрольно-счетная палата сообщила о результатах проверки благоустройства Лыбедского бульвара в районе улицы Новослободской. Это мероприятие вошло в программу «Формирование современной городской среды», поэтому аудиторы изучали, эффективно ли использовались бюджетные средства, в том числе федеральные. Причем, по всей видимости, речь идет не о Лыбедском бульваре как таковом, а о сквере по соседству - как раз на Новослободской, где засохли пирамидальные туи (читать подробнее).

Выяснилось, что управление благоустройства города, несмотря на сорванные подрядчиком сроки, не направило информацию о неисполнении им своих обязательств в систему госзакупок. То же самое, кстати, произошло со сквером имени Скобелева в Песочне и ЦПКиО. После ревизии последнего, напомним, обнаружились незаконные расходы, и КСП направила материалы в прокуратуру (читать подробнее).

Очевидно, что такая политика властей позволяет получать подряды организациям, из раза в раз допускающим нарушения. Так чиновники провоцируют некачественное выполнение работ.

Подрядчика благоустройства в районе Новослободской заставили высадить 33 саженца кустарника, которые проверяющие в сквере не увидели, а администрацию – подать иск, чтобы были заново высажены те самые 53 не прижившиеся туи.

Также аудиторы выявили ряд нарушений в документации. Всю эту информацию они передали вышестоящему руководству, внесли представления главе администрации Рязани и министру ТЭК и ЖКХ.