«Скопинская керамика» получит от AliExpress 1 млн рублей. Фото: ЗАО «Скопинская художественная керамика» | skopin-keramika.ru

ЗАО «Скопинская художественная керамика» стало финалистом конкурса «Хорошие вещи», который организовала компания AliExpress для поддержки российских производителей товаров народных художественных промыслов.

В итоге «Скопинская керамика» получит 1 млн рублей на развитие бизнеса на платформе маркетплейса.

Всего в конкурсе участвовали 50 компаний из 21 региона, трех республик и двух городов федерального значения. Вне зависимости от итогов конкурса все конкурсанты получат дополнительное промо на маркетплейсе.

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