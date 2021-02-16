Во всех рязанских школах из-за морозов отменили занятия

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области сообщило, что 16 февраля из-за морозов во всех школах региона были отменены занятия. Ограничения в первую очередь коснулись младшей и средней школы. Отмечается, что учащиеся 1-9 классов во всех без исключения районах остались дома.

Для 10-11 классов занятия полностью или частично отменили в Сасовском, Кораблинском, Рязанском районах, а также городах Касимове, Скопине, Рязани.

Также сообщается, что аварий на инженерных системах и коммуникациях школ и детских садов не зарегистрировано.

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