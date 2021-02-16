Меньше с каждым днем – все о COVID-19 в Рязанской области на 16 февраля

Во вторник, 16 февраля, в Рязанской области выявили еще 91 новый случай COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 23 515 рязанцев. Нужно отметить, что 91 случай – это абсолютный суточный минимум, зафиксированный с начала 2021 года и конца 2020 года. Меньше в регионе последний раз фиксировалось 20 октября – тогда заболели 82 человека. Кривая заболеваемости в Рязанской области уверенно идет вниз. Похоже, вторая волна COVID-19 отступает.

Поправились за сутки 94 человека. Общее количество выздоровевших – 21 549 человек.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. Жертвами коронавируса стали три человека. Всего, по официальной информации, COVID-19 на 16 февраля унес жизни 266 рязанцев.