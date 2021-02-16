40 дней тишины: в Рязани продолжают искать исчезнувшую 15-летнюю Катю Муравьеву.

В Рязани продолжаются поиски бесследно исчезнувшей 15-летней Кати Муравьевой. Девочка еще 8 января ушла из дома, и с тех пор не выходит на связь с родственниками. Прошло уже ровно сорок дней с момента исчезновения.

Все это время подростка ищут следователи-криминалисты СУ СК России по Рязанской области, которые возбудили уголовное по статье «Убийство», а также полиция и волонтеры «Лизы Alert».

Как ранее рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете, Катя из нормальной семьи. У нее были некоторые проблемы с учебой, как и у многих подростков. Она уже уходила из дома, но на такой длительный срок впервые. Последний раз сигнал с ее телефона зафиксировали в районе ее места жительства – на площади Победы.

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