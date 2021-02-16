-42 градуса по Цельсию – в Путятинском районе отменили занятия в школах

Фото: издательство "Пресса".

В Путятинском районе Рязанской области в школах из-за низкой температуры отменили занятия в школах. Утром 16 февраля, по сообщению издательства «Пресса», столбики термометров в разных населенных пунктах показали от -27 до -42 градусов по Цельсию.

Также издательство приводит слова директоров Песочинской, Береговской, Карабухинской, Новодеревенской и Путятинской школ. Во всех учебных заведениях занятия переведены на дистанционный режим.

- У нас утром было -35 градусов, - отметила, к примеру, директор Карабухинской школы Ирина Трунникова. – Мы заранее предупредили родителей, что автобус по школьному маршруту не пойдет. С детьми работаем дистанционно.

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