Голенчинское шоссе заливает кипятком – «Водоканал» устраняет аварию

Утром 16 февраля в здании областного противотуберкулезного диспансера, расположенного по адресу Голенчинское шоссе, 15, произошла авария на водопроводе, сообщает пресс-служба администрации Рязани. В результате оказалась подтоплена дорога от дома №15 до дома №13.

Специалисты «Водоканала» в настоящее время проводят аварийно-восстановительные работы.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Голенчинское шоссе заливает кипятком.

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