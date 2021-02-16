Рязанцы пожаловались на исчезновение автобуса №12.
На странице губернатора Николая Любимова в «ВК» пожаловались на отсутствие автобусов №12.
«Подскажите, по какой причине отсутствует маршрут 12-го автобуса уже вторую неделю? И после этого вы хотите, чтобы все отказались от своих авто и ездили транспортом которого нет? Маршрутки №49 утром идут битком, уехать нормально невозможно, люди мерзнут на остановке», - написала рязанка Татьяна Александровна.
Чиновники городской администрации отреагировали на жалобу, отправив указанную информацию в работу.
— Ваше сообщение направлено в работу. Мы вернемся с ответом от специалистов, — заверили власти.
Ранее администрация города прокомментировала жалобы на 10-балльные пробки по всей Рязани (читать подробнее).
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