Рязанцы пожаловались на исчезновение автобуса №12.

На странице губернатора Николая Любимова в «ВК» пожаловались на отсутствие автобусов №12.

«Подскажите, по какой причине отсутствует маршрут 12-го автобуса уже вторую неделю? И после этого вы хотите, чтобы все отказались от своих авто и ездили транспортом которого нет? Маршрутки №49 утром идут битком, уехать нормально невозможно, люди мерзнут на остановке», - написала рязанка Татьяна Александровна.

Чиновники городской администрации отреагировали на жалобу, отправив указанную информацию в работу.

— Ваше сообщение направлено в работу. Мы вернемся с ответом от специалистов, — заверили власти.

Ранее администрация города прокомментировала жалобы на 10-балльные пробки по всей Рязани (читать подробнее).

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