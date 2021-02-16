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Ирина Арцыбашева покинула должность директора рязанского КВЦ

На ее место назначена и.о. Елена Рябинкина
Источник:kp.ru
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Одна из самых симпатичных чиновниц Рязани Ирина Арцыбашева покинула пост директора КВЦ.

Одна из самых симпатичных чиновниц Рязани Ирина Арцыбашева покинула пост директора КВЦ.

Руководитель муниципального предприятия «Кустовой вычислительный центр» (КВЦ) Ирина Арцыбашева (Прудникова) покинул пост. Информация о теперь уже бывшем директоре удалена с сайта предприятия. Исполняет обязанности руководителя Елена Рябинкина.

Ирина Прудникова возглавила МП «КВЦ» в январе 2017 года. Позже она вышла замуж за советника теперь уже бывшего вице-губернатора Игоря Грекова Владимира Арцыбашева и взяла его фамилию.

До того, как возглавить КВЦ, Арцыбашева руководила «Единым информационным стандартом» при Радиоуниверситете, где разрабатывали программы для организаций ЖКХ.

Ранее сообщалось об увольнении директора рязанского «Водоканала» Андрея Акулова и отставке директора РМПТС Романа Степанушкина.

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