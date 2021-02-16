Мэрия прокомментировала 10-балльные пробки в Рязани.

Администрация города прокомментировала ежедневные 10-балльные пробки по всей Рязани. На странице губернатора в «ВК» рязанцы задаются вопросом, почему не чистят улицы, а на дорогах автомобильные заторы.

«Пробки 10 баллов. Дороги не чищены. Как ходить? Как ездить? Раза четыре застревали на проезжей части. Я зрячая, но не знаю где пройти. А папа мой? Он совсем не видит», - возмущается рязанка Юлия Володина.

В администрации Рязани с пониманием отнеслись к беспокойству женщины и признали, что вопрос, действительно, очень актуальный.

«Совместно с коллегами из регионального минтранса прорабатываем комплекс мероприятий по увеличению пропускной способности и оптимизации улично-дорожной сети. Так, Рязань стала одним из девяти городов России, в которой внедряют систему «Умный город». В областном центре работает 27 «умных светофоров», режим работы которых автоматически настраивается в зависимости от плотности потоков. Работа в данном направлении будет продолжена», - ответил представитель мэрии.

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