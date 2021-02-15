Не стало сотрудницы «Рязанских ведомостей» Надежды Морозовой

Надежда Морозова. Фото: "Рязанские ведомости".

Ушла из жизни сотрудница «Рязанских ведомостей» Надежда Морозова. «Она была, без преувеличения, своим человеком для каждого в редакции. С ней делились радостями и заботами. И она каждому помогала и словом, и делом. Готова была прийти по первому зову, чтобы сделать что-то важное, совершенно необходимое», - так о ней отзываются журналисты «РВ».

В последние годы Надежда Юрьевна была и секретарем, и архивистом, и специалистом по кадрам. Но за этими официальными обязанностями сотрудники всегда видели неравнодушного, обаятельного, доброго человека. Она всегда старалась дойти в любом деле до самой сути, любила особый порядок в делах и документах.

Свой, как оказалось, последний юбилей Морозова встретила в больнице в конце января. Коллеги так и не поздравили ее…

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!