В Рязани ликвидировали "двухэтажную" сосульку

До приезда городских служб... Фото: сайт Пресса".

15 февраля, в понедельник, в сообществе «Типичная Рязань» один из пользователей опубликовал фото огромной сосульки размером в два этажа. По словам автора снимка, гигантская сосулька свесилась на доме №16, корп.3. Однако ЖЭУ-9, управляющая компания, не делает ничего, чтобы ее убрать.

В Центре управления регионом среагировали оперативно, и сосульку сразу же ликвидировали. Уборку крыши при этом пообещали продолжить. Об этом рассказал сайт ИД "Пресса".

После приезда сотрудников Центра управления регионом. Фото: сайт "Пресса".

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