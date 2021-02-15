В ТРЦ «Премьер» в Рязани пострадал 38-летний мужчина

Мужчину отправили в травмпункт. Фото из архива "КП"-Рязань".

38-летний мужчина пострадал 15 февраля в ТРЦ «Премьер» в Рязани. Сотрудник ресторана получил травмы при ремонте холодильного компрессорного оборудования.

Первоначальная информация была, что в ТРЦ взорвался газовый баллон, однако она не подтвердилась. По предварительным данным, мужчина проводил продувку холодильного компрессорного оборудования. Шланг, находящийся под давлением, лопнул и ударил его по рукам.

Пострадавшего с ушибленными ранами кистей обеих рук доставили в амбулаторный травматологический центр - уточняет портал Ya.62.

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