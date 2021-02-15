Под Рязанью похитили женщину: сбежать ей удалось только через неделю

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Спасского района, подозреваемого в похищении человека и грабеже, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
По данным Рязанского МСО, в декабре 2020 года мужчина силой увез женщину из дома их общего знакомого в соседнюю деревню. Там он, применяя насилие, удерживал ее в пустующих домах.
Лишь спустя пять дней женщине удалось скрыться от похитителя, в тот момент, когда он крепко заснул.
Кроме того, потерпевшая стала свидетелем, как ее похититель взломал топором пластиковое окно и проник в чужой дом в поисках продуктов питания и сигарет.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
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