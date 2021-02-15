Часть работ в рязанском ЦПКиО оплатили незаконно

Самые масштабные работы прошли в ЦПКиО в 2019 году. Фото: admrzn.ru

Контрольно-счетная палата (КСП) обнаружила серьезные нарушения при благоустройстве ЦПКиО в Рязани. Проверка показала «раздутую» смету, незаконно оплаченные работы, искажение бухгалтерской отчетности... Это побудило аудиторов направить материалы в прокуратуру.

Целью ревизии было выяснить, насколько целевыми и эффективными были расходы бюджетных средств в 2019-2020 годах в рамках программы «Формирование современной городской среды». Пристальное внимание уделили объектам в Сасове, Михайлове и Рязани, среди которых был и ЦПКиО.

Насколько сильно была «раздута» сметная стоимость благоустройства при определении цены контракта, КСП не конкретизирует. Зато в отчете указано, что управление благоустройства города (УБГ) незаконно приняло и оплатило работы «с завышением объемов и стоимости» на сумму почти 1,1 млн рублей.

Кроме того, проверяющие заметили, что не работает система видеонаблюдения, установленная в рамках программы. Несмотря на это, чиновники УГБ подписали акт приемки.

Вскрылись также некачественно выполненные работы и факты искажения показателей бухгалтерской отчетности.