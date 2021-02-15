Оправдан бизнесмен, из-за которого за решетку отправился бывший начальник рязанского УФСКН

Рязанский бизнесмен Алексей Ращупкин, подозреваемый в попытке сбыть восемь граммов кокаина, был полностью оправдан. Об этом на своем YouTube канале рассказал российский журналист Андрей Караулов.

Уголовное преследование Ращупкина длилось около девяти лет и закончилось только сейчас. При этом оправданный бизнесмен успел провести 17 месяцев в СИЗО, как мы теперь понимаем, по ложному обвинению. На время следствия были арестованы и банковские счета фигуранта, на которых находилось 17 миллионов рублей.

После того как бизнесмен оказался в СИЗО, на него вышел его знакомый, предложивший за 18 миллионов снять арест со счетов, а также добиться прекращения его уголовного преследования.

В итоге на скамье подсудимых оказался начальник регионального УФСКН Игорь Туровский. Его признали виновным в получении взятки 6 миллионов рублей и приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.

При этом, несмотря на приговор наркополицейскому, уголовное преследование Алексея Ращупкина по факту хранения наркотиков продолжалось еще несколько лет, пока бизнесмена не оправдали.