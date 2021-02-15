На развитие села дополнительно выделили 3,6 млрд рублей – увеличения расходов добивалась «Единая Россия»

Дополнительные средства на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» – это реальные объекты, которые появятся на селе, отметил временно исполняющий обязанности замсекретаря «Единой России» Дмитрий Кобылкин.

«Они дадут не просто новый толчок для развития малых населенных пунктов, а в целом повысят качество жизни граждан на селе, где условия должны быть максимально приближены к городским – у людей должно быть все необходимое для развития и комфорта», – добавил он.

Деньги распределят по двум направлениям. На развитие социальной инфраструктуры направят 2,4 млрд рублей – их получат 22 региона. В субъектах построят и отремонтируют девять школ, четыре детских сада, 18 домов культуры, несколько спорткомплексов, амбулатории, музеи, газопроводы и очистные сооружения. Кроме того, закупят школьные автобусы и кареты скорой помощи. При этом планируется создать более 7,5 тысячи новых рабочих мест.

Более миллиарда рублей направят на программу льготной сельской ипотеки. Это даст возможность 23 тысячам человек улучшить жилищные условия. Без дополнительных средств на такую меру поддержки могли рассчитывать только порядка 12 тысяч сельчан.

«Сейчас Минсельхозу важно вовремя довести средства до регионов. Задача по увеличению финансирования госпрограммы развития села остается для партии одной из приоритетных», – заключил Дмитрий Кобылкин.

На этом отдельно остановился премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 12 февраля. Он рассказал, что заявки на участие в госпрограмме продолжают поступать, с учетом этого и выделяются дополнительные деньги.

На программу комплексного развития сельских территории в бюджете предусмотрен 31 млрд рублей. При этом на решение вопросов села в других госпрограммах предусмотрено еще 186 млрд с учетом поправок «Единой России» в бюджет на 2021-2023 годы. Они позволят построить более 300 домов культуры, переоснастить около тысячи ДК, создать условия для занятий спортом в более чем девятистах сельских школах, приобрести более 100 автоклубов. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что к вопросам финансирования программы «Единая Россия» и кабмин вернутся в начале 2021 года.

Как подчеркнул региональный координатор партпроекта «Российское село», и.о. ректора Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева Александр Шемякин, программа развития сельских территорий – один из тех государственных проектов, от успешной реализации которых напрямую зависит дальнейшее социально-экономическое развитие страны.

«Главная цель программы как раз-таки и заключается в том, чтобы качество жизни сельчан если не сделать таким же, как у горожан, то хотя бы максимально приблизить к нему. В первую очередь речь идет о том, чтобы снизить в селах уровень безработицы, сделать там максимально доступными медицинские, образовательные, социальные, коммунальные услуги, создать привлекательные условия для строительства жилья и благоустройства территорий», – уверен он.

По словам Александра Шемякина, на проекты, связанные с развитием села, финансовые ресурсы необходимы всегда. «Поэтому любая дополнительная финансовая помощь от правительства России будет важна для Рязанской области», – отметил региональный координатор партпроекта.

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