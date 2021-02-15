«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите минимального гарантированного дохода от списания за долги

Ни один человек в нашей стране не останется без средств к существованию – вне зависимости от того, сколько он задолжал, отметил секретарь Генсовета «Единой России», один из авторов законопроекта Андрей Турчак.

«Законопроект о защите минимального дохода граждан является частью партийной стратегии, направленной на защиту граждан. Кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника «под ноль» – на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму», – подчеркнул он.

По словам секретаря Генсовета «Единой России», норма – «это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан». Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий.

Предполагается, что человек получит право указать один счет в одном банке, с которого не будут списывать МРОТ – если должник не знает об этом праве, то судебные приставы обязаны уведомить гражданина.

«Согласно документу, по заявлению гражданина на одном счету в банке должны оставляться ежемесячные доходы не ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Обращаю внимание, речь идет об установлении дохода «не ниже», потому что при необходимости – например, если у должника имеются иждивенцы – сумма может быть выше», – заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, один из авторов законопроекта Андрей Исаев.

Напомним, идею защитить минимальный доход от списания за долги «Единая Россия» прорабатывала с профильными ведомствами. В августе инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федеральной службе судебных приставов и Банке России.

Кроме этого, по словам уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной, вопрос об обеспечении гражданам гарантированной суммы прожиточного минимума после завершения исполнительного производства с целью создания оптимальных условий для жизнедеятельности человека не раз поднимался в рамках координационных советов российских уполномоченных по правам человека и иных мероприятиях, а также в ежегодных докладах.

В январе правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект «Единой России». Действующее законодательство допускает списание с должников до половины их месячной пенсии по старости или по инвалидности. Также по Трудовому кодексу за долги может удерживаться до 50% зарплаты человека. На практике это приводит к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к величине прожиточного минимума, и трудящиеся, получающие зарплату на уровне МРОТ, рискуют остаться даже без минимальных средств к существованию.

Инициатива «Единой России» позволит должникам сохранять на счетах суммы в размере МРОТ после всех взысканий. После того, как закон будет принят, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с долгами, сможет определить один счет, на котором гарантированно будет сохраняться минимальный доход. Главная цель инициативы – поэтапно добиться того, чтобы абсолютно все граждане России имели доход не ниже величины прожиточного минимума, отмечали ранее авторы законопроекта.

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