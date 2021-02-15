Во вторник в Рязани может похолодать до -32 градусов мороза

Во вторник в Рязани может резко понизиться температура до -32 градусов мороза. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ночью и утром 16 февраля на территории Рязанской области местами ожидается сильные морозы. Об этом сообщает региональное УМЧС со ссылкой на центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, температура воздуха во вторник опустится до отметки -32…-30°С.

«Произойдет понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более, по сравнению с предыдущими сутками», - говорится в сообщении МЧС.

Ранее «Комсомолка» уже предупреждала, что с 14 по 20 февраля в Рязанской области ожидаются морозы - на 7-12 градусов холоднее климатической нормы (читать подробнее).

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