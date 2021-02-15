В рязанских МФЦ начали выдавать свидетельства о смерти и рождении.

На базе четырех территориальных отделов МФЦ расширили перечень оказываемых услуг, сообщает министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.

Теперь, кроме привычных услуг, сотрудники МФЦ в режиме реального времени регистрируют рождение и смерть.

«Заявителю в момент обращения выдадут свидетельство, что позволит исключить дополнительное посещение многофункционального центра», - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, как в Рязани можно отправить посылку всего за одну минуту, не тратя время, простаивая в очередях (читать подробнее).

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