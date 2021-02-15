Рязанцам объяснили, как отправить посылку за минуту без очередей.

Чтобы отправить посылку, теперь можно не стоять в огромных очередях в почтовых отделениях. Для этого нужно только оформить и оплатить посылку онлайн, а потом сдать без очереди на почте. Только в 2020 году с помощью современного сервиса рязанцы отправили более 150 тысяч посылок.

Раньше, напомним, много времени уходило именно на заполнение бланка вручную в почтовом отделении, а потом на простаивание в очередях. Сейчас же все желающие могут заранее зарегистрироваться на сайте Почты России, заполнить адреса отправителя и получателя.

После этого нужно получить готовый бланк с трек-номером, который необходимо распечатать и приклеить к посылке (по трек-номеру можно будет в дальнейшем отслеживать перемещение посылки). На почте оператор отсканирует трек-номер, и вся информация появится в системе. Останется только взвесить посылку и оплатить.

Важный момент, если у человека нет возможности распечатать бланк, то достаточно показать трек-номер с экрана мобильного телефона. Оператор сам разместит бланк на посылке.

После регистрации приема посылки клиенту на электронную почту придет чек, подтверждающий оплату за пересылку почтового отправления.

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