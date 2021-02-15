В ДТП с такси на площади Ленина в Рязани пострадал годовалый ребенок

Фото с места ДТП.
В воскресенье, 14 февраля, примерно в 16.40 на площади Ленина в Рязани произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 41-летняя жительница Рязани, управляя автомобилем Lada Kalina, врезалась в такси Renault Logan. Второй машиной управлял 29-летний молодой человек.
В результате происшествия пострадал годовалый ребенок, перевозившийся в такси.
По факту автоаварии проводится проверка.
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Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства случившейся аварии (подробности).