За субботу и воскресенье появились пять новых жертв COVID-19 в Рязанской области

За минувшие выходные – 13-14 февраля – список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще пять человек. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в субботу, 13 февраля, в список были внесены 70-летняя и 71-летняя женщины, а также 82-летний мужчина.
В воскресенье, 14 февраля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили 52-летняя женщина и 63-летний мужчина.
Все пятеро скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.
Всего по официальным данным, на 15 февраля в Рязанской области от COVID-19 скончались 263 человека.
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