За субботу и воскресенье появились пять новых жертв COVID-19 в Рязанской области

За минувшие выходные – 13-14 февраля – список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще пять человек. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в субботу, 13 февраля, в список были внесены 70-летняя и 71-летняя женщины, а также 82-летний мужчина.

В воскресенье, 14 февраля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили 52-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Все пятеро скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего по официальным данным, на 15 февраля в Рязанской области от COVID-19 скончались 263 человека.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани от коронавируса скончалась 52-летняя женщина

В оперативной группе рассказали о новых жертвах COVID-19 в регионе (подробности).