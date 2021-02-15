Вторая волна отступает – в Рязанской области зафиксировано всего 92 новых случая COVID-19

В понедельник, 15 февраля, в Рязанской области выявили еще 92 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 23 424 рязанцев. Нужно отметить, что 92 случая – это абсолютный суточный минимум, зафиксированный с начала 2021 года и конца 2020 года. Меньше 92 случаев в регионе последний раз фиксировалось 20 октября – тогда заболели 82 человека. Кривая заболеваемости в Рязанской области уверенно идет вниз. Похоже, вторая волна COVID-19 отступает.

Поправились за сутки 79 человек. Общее количество выздоровевших – 21 455 человек.

В понедельнике обошлось без пополнения летальной статистики. Новых жертв не зарегистрировано. В региональном списке по-прежнему значится 263 человека, скончавшихся от коронавируса.

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