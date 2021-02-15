В чудовищном ДТП с грузовиками на рязанской трассе погиб человек.

Около полудня 12 февраля в Шиловском районе 61-летний житель Калужской области за рулем грузовика MAN на большой скорости врезался в остановившуюся на дороге фуру DAF с полуприцепом.

В ДТП с грузовиками в Шиловском районе погиб один водитель.

В результате дорожного происшествия водитель грузовика MAN погиб на месте аварии до приезда бригады медиков.

В чудовищном ДТП с грузовиками на рязанской трассе погиб человек.

Всего за минувшую пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области произошло пять ДТП, в результате которых один человек погиб и шесть человек получили различные травмы.

В ДТП с грузовиками в Шиловском районе погиб один водитель.

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