«Без верхней одежды и обуви»: в Рязани ищут пропавшего молодого человека

Ориентировка ПО "Лиза Алерт".

В Рязани ищут 25-летнего Алексея Яковлева. Молодой человек вышел из дома 13 февраля и не вернулся. Добровольцы отряда «Лиза Алерт» сообщают, что он был без верхней одежды и обуви – только в темном свитере и темных брюках.

В ориентировке содержатся фотография пропавшего и приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие.

Волонтеры, участвующие в поиске, вечером 14 февраля совершили выезд на улицу Большую (в район АЗС Газпромнефть), но, по всей видимости, безрезультатно.

С информацией о пропавшим призывают обращаться по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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