Больше 40 рязанских пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В ковидных госпиталях Рязанской области к вечеру 14 февраля продолжали оставаться 430 пациентов. Это на два человека больше, чем сутками ранее.

По информации минздрава, подавляющее большинство - 320 пациентов - находятся в состоянии средней степени тяжести. У 44 человек с коронавирусной инфекцией состояние тяжелое, 14 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Остальные 66 человек, находясь в стационаре, чувствуют себя удовлетворительно. Люди, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, проходят лечение на дому.

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