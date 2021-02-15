Избиение мужчины дубинками на парковке ТРЦ «Премьер» попало на видео

Вечером 14 февраля на парковке торгово-развлекательного центра «Премьер» избили мужчину. Как указывает автор видео, в избиении участвовали якобы охранники ТРЦ. На кадрах видно, как несколько человек нападают на мужчину, размахивая дубинками.

«Охрана у «Премьера» передает свои поздравления на 14 февраля», - говорится в подписи к видео.

Официальной информации к данной минуте ни от полиции, ни от администрации торгово-развлекательного центра не поступало. Неизвестно и о состоянии здоровья потерпевшего.

Подробности происшествия уточняются.

В конце января в магазине «Эльдорадо», расположенном в ТРЦ «Премьер», произошла драка между охранником и покупателем. Мужчина пришел в магазин, чтобы вернуть пылесос, но что-то пошло не так (читать подробнее).

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