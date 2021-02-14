ФК «Рязань» уступил московскому «Спартаку» - забили Понсе и Ларссон. Фото: пресс-служба ФК "Рязань" (не с прошедшего товарищеского матча).

14 февраля в манеже на подмосковной базе в Тарасовке состоялся товарищеский матч между ФК «Спартак» и ФК «Рязань». Игра проходила без болельщиков и завершилась победой клуба РПЛ.

Голы забили аргентинец Эсекьель Понсе (42 минута) и шведский нападающий Джордан Ларссон (55 минута).

Состав ФК «Рязань»: Правкин (Балаганский, 46), Сараев, Новичков (Зайцев, 85), Поляков (Прилепский, 85), Барков (Клишин, 65), Малахов (Фомин, 60), Дегтярев (Аксенов, 80), Котов (Климашин, 70), Бояркин (Волков, 46), Фасхутдинов (Дудайти, 46), Мещеряков (Журавлев,46 (Петрухин, 80).

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