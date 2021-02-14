Под Рязанью алабай напал на мужчину и искусал его. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Рыбном алабай (среднеазиатская овчарка) напала на мужчину и укусила, сообщает портал Rybnoe.net. Инцидент произошел в парке на реке Дубянке.

Пострадавшего срочно отправили в больницу, на месте происшествия работают полицейские и сотрудники Росгвардии.

«Определено место нахождение алабая и его хозяина», - говорится в сообщении.

В мае прошлого года в одном из дворов Рязани бойцовская собака напала на дворнягу. «Это Рязань. Бойцовская собака на самовыгуле и без намордника. На протяжении пяти минут драла шею дворняжки» (читать подробнее и смотреть видео).

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