В Рязани от коронавируса скончалась 52-летняя женщина

В воскресенье, 14 февраля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили еще два человека. Об этом рассказали в оперативной группе регионального правительства. Новыми жертвами стали 52-летняя женщина и 63-летний мужчина, скончавшиеся в январе.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего по официальным данным, на 14 февраля в Рязанской области от COVID-19 скончались 263 человека.

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