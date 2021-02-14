В Рязани от коронавируса скончалась 52-летняя женщина

В воскресенье, 14 февраля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили еще два человека. Об этом рассказали в оперативной группе регионального правительства. Новыми жертвами стали 52-летняя женщина и 63-летний мужчина, скончавшиеся в январе.
Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.
Всего по официальным данным, на 14 февраля в Рязанской области от COVID-19 скончались 263 человека.
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