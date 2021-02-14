В пяти районах Рязанской области 15 февраля отключат электричество. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

15 февраля в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- село Большое Жоково, деревня Малое Жоково, деревня Петровское, деревня Большое Алешино, деревня Малое Алешино, деревня Верейкино, село Калиновка, деревня Клишино, село Сапково, село Токарево, поселок Комсомольский, деревня Малышево, деревня Тайчины, деревня Бойчицы, деревня Щекотово, деревня Ситьково, деревня Синьково, деревня Железницы, деревня Железницкие Выселки, деревня Бариново, деревня Бортники, село Филлипово, садоводческое товарищество «Жемчужина», садоводческое товарищество «Лесок», садоводческое товарищество «Засека» — с 08:00 до 12:00.

Захаровский район:

- село Добрые Пчелы — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Телятники — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- город Кораблино (улицы Михинская, Железнодорожная и Луговая) — с 10:00 до 13:00;

- деревня Михино — с 12:00 до 14:00;

- деревня Марьинка, деревня Новоселово — с 14:00 до 18:00.

Михайловский район:

- деревня Поярково — с 10:30 до 16:30.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

Кроме того, если на улице будут сильные морозы, то энергетики отложат плановые работы до потепления, а население об изменениях в графике известят.

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