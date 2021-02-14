К умершим от коронавируса в Рязани добавили еще двух человек

К утру 14 февраля в Рязани и области выявили еще 94 случая заражения коронавирусом. Об этом информирует федеральный штаб опергруппы.

Всего с начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 23 322 человек.

Что касается выздоровленных людей, то их за сутки прибавилось на 84 человека, всего – 21 376.

Умерли за сутки два человека, всего – 263. Отметим, что в действительности люди умерли еще месяц назад. Просто так долго в России решается, причислить человека к умершему от коронавируса или от чего-то другого.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - продолжают уверять чиновники.

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