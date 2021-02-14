Прокуратура нашла тараканов в рязанской школе №57

Прокуратура завершила проверку по факту нарушений санитарно-эпидемиологических норм в школе №57 (улица Нахимова, 1). Ранее в социальных сетях появилась информация, что в учебном заведении появились тараканы.

— В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности, — комментирует «Рязанскому формату» старший помощник прокурора Рязанской области Юлия Ромашкина. — Если они все-таки появились, то немедленно должна проводится дезинфекция. Однако данные требования руководство школы выполнило не в полной мере, что привело к появлению тараканов.

По словам Ромашкиной, в настоящее время районная прокуратура внесла представление директору школы об устранении выявленных нарушений, а в отношении заместителя директора школы по хозяйственной части возбуждено дело об административных правонарушениях.

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