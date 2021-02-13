В Рязанской области в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы

В Рязанской области ожидаются аномальные морозы.
Фото: Олег Укладов
С 14 по 20 февраля в Рязанской области ожидаются морозы - на 7-12 градусов холоднее климатической нормы. Информацию озвучил центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Подробные прогнозы опубликованы на трое суток – с воскресенья по вторник. Уже в ночь на 14 февраля температура по области ожидается в пределах -24…-19, местами до -27, днем -18…-13.
Примерно так же будет в понедельник, а вот 15 февраля в темное время суток термометры покажут -30…-25 градусов. В светлое прогнозируют -20…-15.
Возможен небольшой снег, но лишь местами. В основном же в эти дни обойдется без осадков. Ветер до 10 м/с, западный и северо-западный.
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