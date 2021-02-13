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Символ зимы 2020-2021: в Рязани в снегу застряла снегоуборочная машина

Инцидент произошел на улице Энгельса. Пользователи соцсетей живо отреагировали на ролик
Антон КОНОВАЛОВ
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Символичная картина предстала перед жителя улицы Энгельса.

Символичная картина предстала перед жителя улицы Энгельса.

Рязанка из окна многоэтажного дома сняла видео, которое можно назвать символом нынешней зимы. Если быть точнее, символом января-февраля 2021 года – месяцев, которые получились необычайно снежными. В январе осадков выпало в 2,3 раза больше нормы, а февральская норма оказалась превышена уже к 13-му числу.

Итак, перед жителями улицы Энгельса предстала такая картина: снегоуборочная машина, борясь с последствиями сильного снегопада, сама застряла в снегу. Особенно символично это выглядит на фоне многочисленных и вполне обоснованных претензий горожан к властям Рязани по поводу зимней уборки города, качество которой оставляет желать лучшего.

В соцсетях на видео отреагировали очень живо:

«Вот, оказывается, где они...», - написала одна участница сообщества RZN_LIFE, где появилась запись;

«Вчера ночью на Зубковой мы с УАЗиком таскали фуры», - сообщил другой рязанец;

«Тут вон на Октябрьском стоят фуры, второй день не могут проехать переезд», - добавил еще один пользователь.

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