Символ зимы 2020-2021: в Рязани в снегу застряла снегоуборочная машина

Символичная картина предстала перед жителя улицы Энгельса.

Рязанка из окна многоэтажного дома сняла видео, которое можно назвать символом нынешней зимы. Если быть точнее, символом января-февраля 2021 года – месяцев, которые получились необычайно снежными. В январе осадков выпало в 2,3 раза больше нормы, а февральская норма оказалась превышена уже к 13-му числу.

Итак, перед жителями улицы Энгельса предстала такая картина: снегоуборочная машина, борясь с последствиями сильного снегопада, сама застряла в снегу. Особенно символично это выглядит на фоне многочисленных и вполне обоснованных претензий горожан к властям Рязани по поводу зимней уборки города, качество которой оставляет желать лучшего.

В соцсетях на видео отреагировали очень живо:

«Вот, оказывается, где они...», - написала одна участница сообщества RZN_LIFE, где появилась запись;

«Вчера ночью на Зубковой мы с УАЗиком таскали фуры», - сообщил другой рязанец;

«Тут вон на Октябрьском стоят фуры, второй день не могут проехать переезд», - добавил еще один пользователь.

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