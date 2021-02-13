В серьезном ДТП под Рязанью пострадали два человека

12 февраля на дороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (ныне трасса «Золотое кольцо») под Рязанью столкнулись Hyundai Solaris и Chevrolet Niva. Об этом ДТП «Комсомолке» рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария случилась примерно в 13:20 на 286 километре трассы между селами Мушковатово и Подвязье. По предварительной информации, с управлением не справилась водитель Hyundai - жительница Рязанской области 1974 года рождения.

В результате и ее, и водителя «Нивы» - мужчину 1966 года рождения из Рязанского района – госпитализировали. Проводится проверка.