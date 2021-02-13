Глава Ряжского района ответил на открытое письмо инициативной группы жителей

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«Вопрос о строительстве платного путепровода неоднократно обсуждался на заседаниях Ряжской районной Думы, в том числе по обращению инициативной группы», – уточнил он.

Решением №85 от 27 ноября 2019 года уполномоченным органом по взаимодействию с ОАО «РЖД» является представительный орган муниципального образования.

Ряжская районная Дума не согласует закрытие переезда на 312 км, этот вопрос в повестке отсутствует. Предложение от ОАО «РЖД» о закрытии переездов 312 и 314 км не поступало, подчеркнул глава муниципального образования Олег Мокроусов.

«Партия «Единая Россия» и местная власть полностью поддерживают позицию жителей. Платные транспортные объекты всегда должны иметь бесплатную альтернативу, у людей должен быть выбор», – уверен председатель Ряжской районной Думы.

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