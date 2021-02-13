На М5 в Рязанской области при столкновении грузовиков погиб человек

12 февраля на М-5 «Урал» в Рязанской области случилась авария со смертельным исходом. Место ДТП – это 265 километр трассы, недалеко от деревни Фролово (Шиловский район). Столкнулись грузовики MAN и DAF.

Как сообщили «Комсомолке» в региональной Госавтоинспекции, житель Калужской области 1959 года рождения, который был за рулем MAN, не справился с управлением и врезался в остановившийся на проезжей части DAF с полуприцепом. В ГИБДД считают, что ему следовало ехать медленнее: скорость способствовала потере контроля над автомобилем.

В результате ДТП водителя MAN доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

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